«Золото» Открытого кубка Азии по самбо завоевал павлодарский полицейский

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Соревнования прошли в Актау и собрали более 200 участников из 13 государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Актау, в спорткомплексе «Мангистау-Арена», прошел Открытый кубок Азии по спортивному и боевому самбо, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. – В нем принял участие и павлодарский полицейский Егинбаев Еркебулан, который занял призовые места: в копилку казахстанской команды спортсменов Еркебулан принес золотую медаль, одолев соперника в категории 98 кг по боевому самбо; результативным для полицейского оказался и третий день – третье место по самбо».

По словам стражей порядка, в спортивном первенстве приняли участие более 200 спортсменов из 13 стран.

«Рад не просто участвовать в кубке Азии, но и дважды вступить на пьедестал. Усердные тренировки дали свои плоды, я получил стимул побеждать в дальнейших соревнованиях», – поделился впечатлениями полицейский.

С 13 по 15 октября в чемпионате Республики Казахстан, организованном Министерством внутренних дел в городе Усть-Каменогорске, защищая честь департамента полиции Павлодарской области, Еркебулан Егинбаев завоевал «бронзу» по спортивному самбо в категории до 98 кг, добавили в ведомстве.

«Спорт в моей жизни - с раннего детства. Увлекаюсь боевыми искусствами: являюсь мастером спорта по вольной борьбе, мастер спорта Республики Казахстан по аударыспаку. С этого года, выступая в спортивных состязаниях по боевому самбо, успел стать мастером спорта и по этому виду единоборства, а также кандидатом в мастера по курес и самбо. Спорт помогает мне и в службе», – отметил Еркебулан.

В органах внутренних дел Еркебулан служит с 2017 года, начинал свою службу с участкового инспектора по делам несовершеннолетних в городе Экибастузе. Сейчас он служит в департаменте полиции области.





Фото ДП Павлодарской области.



