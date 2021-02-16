Золото – на бижутерию: на 1,2 млн тенге обокрала ломбард кассирша в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области раскрыли кражу из ломбарда на сумму около 1,25 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть Талгарской районной полиции обратилась 45-летняя хозяйка одного из местных ломбардов по факту кражи из кассы денежных средств на сумму около 1,25 млн тенге.

В течение суток сотрудникам криминальной полиции удалось изобличить признавшуюся в краже 37-летнюю жительницу города Талгара, которая работала в ломбарде кассиром. Со слов женщины, она похищала ценные ювелирные изделия из золота и драгоценных камней, после чего заменяла их дешевой бижутерией.

«Украденные ценности продавала, а вырученные деньги использовала на собственные нужды. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Иная информация пока не разглашается», - рассказал дознаватель Талгарского РУП Акжол Нусуп.