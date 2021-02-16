РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:45, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Золото – на бижутерию: на 1,2 млн тенге обокрала ломбард кассирша в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области раскрыли кражу из ломбарда на сумму около 1,25 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В дежурную часть Талгарской районной полиции обратилась 45-летняя хозяйка одного из местных ломбардов по факту кражи из кассы денежных средств на сумму около 1,25 млн тенге.

    В течение суток сотрудникам криминальной полиции удалось изобличить признавшуюся в краже 37-летнюю жительницу города Талгара, которая работала в ломбарде кассиром. Со слов женщины, она похищала ценные ювелирные изделия из золота и драгоценных камней, после чего заменяла их дешевой бижутерией.

    «Украденные ценности продавала, а вырученные деньги использовала на собственные нужды. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Иная информация пока не разглашается», - рассказал дознаватель Талгарского РУП Акжол Нусуп.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Проекты и технологии EXPO Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!