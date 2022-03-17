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    16:52, 17 Март 2022 | GMT +6

    «Золото» на Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде взял костанайский школьник

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Копилка достижений костанайского девятиклассника Жана Даутова пополнилась новой победой в международной математической олимпиаде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

    15-16 марта 2022 года прошла Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада. АТМО - это математическое соревнование для стран Тихоокеанского региона, а это более 40 стран, среди которых Россия, Канада, Япония, США, Австралия, Бразилия, Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг и многие другие.

    Олимпиаде проводится ежегодно. Участникам олимпиады необходимо решить 5 задач в течение 4 часов.

    «AТMO впервые была проведена в 1989 году. В этом году от Казахстана на данную олимпиаду был заявлен 131 участник, 2 из них – от Костанайской области. Призерами олимпиады стали 39 казахстанских школьников, заняв 5 первых, 13 - вторых и 22 – третьих места. В числе победителей Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады – Даутов Жан, учащийся 9 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей»,- прокомментировали в профильном ведомстве.

    Золотая медаль олимпиады стала хорошим продолжением успехов юного математика Жана и его педагога Сейдуалы Дарына Жұмабекұлы на международном уровне.

    Напомним , в начале марта Жан Даутов также стал победителем Международной олимпиады «Шелковый путь»


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