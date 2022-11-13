Золото на 564 млн тенге конфисковали у контрабандиста в доход государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Есильского района г.Астаны вынесен обвинительный приговор по факту контрабанды в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

4 апреля 2022 года авиарейсом Стамбул-Астана С. прибыл из Турции в международный аэропорт Астаны, где прошел через границу Евразийского экономического союза и пронес с собой, не задекларировав в ручном багаже, золотые украшения в количестве 7178 единиц, общим весом более 28 кг, на общую таможенную стоимость 564,2 млн тенге.

В суде С. вину полностью признал, раскаялся.

«Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие малолетнего ребенка, признание вины и чистосердечное раскаяние. Учитывая, что по данному преступлению гражданский иск не предъявлен, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Предмет контрабанды – золотые изделия в количестве 7178 единиц на сумму 564,2 млн тенге - конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - говорится в сообщении районного суда №2 Есильского района города Астаны.