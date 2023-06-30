Золото на 4 млн тенге похитила женщина в Атбасаре

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Атбасаре задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
В отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница о краже.
По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК «Кража».
Стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов.
Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.
В результате была задержана 35-летняя женщина. Она признала свою вину.