Золото на 4 млн тенге похитила женщина в Атбасаре

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – В Атбасаре задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.



В отдел полиции Атбасарского района обратилась местная жительница о краже.

По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК «Кража».

Стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов.

Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.

В результате была задержана 35-летняя женщина. Она признала свою вину.