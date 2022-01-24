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Золото на 300 миллионов тенге похитили из ломбарда в Кызылорде

24 Января 2022 20:15
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Золото на 300 миллионов тенге похитили из ломбарда в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Золотые изделия на сумму 300 млн тенге похитили из ломбарда в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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5 января в ходе массовых беспорядков из учреждения «Ломбард» в Кызылорде были похищены золотые изделия на общую сумму 300 млн тенге.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная в особо крупном размере).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны двое жителей Кызылорды и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся следственные действия.


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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью   #Алматинская трагедия  
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