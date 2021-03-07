Золото на 122 млн тенге украли на руднике «Казахалтын»: похитителей разыскивают

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области расследуется уголовное дело по факту кражи катодного золота в АО «Казахалтынский горно-металлургический комбинат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, кража катодного золота с предприятия произошла в ночь на 2 марта.



«В результате преступных действий, предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 122 млн тенге. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 188 ч.4 УК РК «Кража», - рассказали в ДП.

В настоящее время проводится комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление злоумышленников.

Пресс-служба ДП Акмолинской области сообщает, для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.