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    14:33, 07 Март 2021 | GMT +6

    Золото на 122 млн тенге украли на руднике «Казахалтын»: похитителей разыскивают

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области расследуется уголовное дело по факту кражи катодного золота в АО «Казахалтынский горно-металлургический комбинат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, кража катодного золота с предприятия произошла в ночь на 2 марта.

    «В результате преступных действий, предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 122 млн тенге. По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 188 ч.4 УК РК «Кража», - рассказали в ДП.

    В настоящее время проводится комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление злоумышленников.

    Пресс-служба ДП Акмолинской области сообщает, для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия.

    Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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