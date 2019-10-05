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«Золото» Кубка мира по кикбоксингу завоевал павлодарский полицейский
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Старший лейтенант полиции из Павлодара Нурсултан Хасанов одержал победу на Кубке мира по кикбоксингу в Анапе (Россия), в котором приняли участие спортсмены из 27 стран, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Задача стояла не из лёгких - выступить по максимуму. Задуманное было реализовано на 100%. В финале мне противостоял кикбоксёр из Ирака, который был отлично подготовлен, но тем не менее мне удалось выиграть этот бой, а вместе с ним и турнир», - поделился своими впечатлениями павлодарский полицейский старший лейтенант Нурсултан Хасанов.
Он защищал честь Казахстана на Кубке мира по кикбоксингу в Анапе. Н. Хасанов выступал в весовой категории до 67 кг и удостоился медали высшего достоинства, сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области. В престижных соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран мира.
«Состав спортсменов на Кубке мира был весьма представительный. Помимо сборной России, понравились выступления сборных Турции, Узбекистана и Ирака. Организация турнира была на высшем уровне; я рад и горд тем, что благодаря победе флаг Казахстана возвышался на турнире», - добавил Нурсултан Хасанов.
В напряжённом бою с сильными соперниками, проявив высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер, павлодарский полицейский в очередной раз защитил свои титулы.
«Нурсултан с двенадцатилетнего возраста посещает спортивные секции. Окончив среднюю школу в Экибастузе, он поступил на факультет физической культуры и спорта Павлодарского педагогического института», - рассказали о нём в департаменте полиции.
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