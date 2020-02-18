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«Золото» и три «бронзы» завоевали казахстанцы в первый день ЧА по греко-римской борьбе
18 Февраля 2020 22:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели сегодня, 18 февраля, стартовал чемпионат Азии по видам борьбы. Открыли его соревнования среди представителей греко-римского стиля. Казахстанская команда в первый день завоевала четыре медали, среди которых одна является золотой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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На высшую ступень пьедестала поднялся Тамерлан Шадукаев. Борец уверенно преодолел всю турнирную сетку в категории до 77 килограммов. Не испытал он особых проблем и в финале, где против него выступил иранец Пижман Поштам. Наш спортсмен буквально каждые десять секунд наращивал давление и преимущество, в итоге досрочно став чемпионом - 10:1.
До 77 килограммов:
1. Тамерлан Шадукаев (Казахстан);
2. Пижман Поштам (Иран);
3. Ренат Ильяз Уулу (Кыргызстан);
3. Хусейн Альбидхан (Ирак).
2. Пижман Поштам (Иран);
3. Ренат Ильяз Уулу (Кыргызстан);
3. Хусейн Альбидхан (Ирак).
Также казахстанские «классики» приняли участие в четырех схватках за «бронзу». Троим из них удалось примерить на себе медаль ЧА-2020. Так, первую награду команде принес Хорлан Жаканша. В категории до 55 килограммов он оказался сильнее Сахатсавата Пунгкао из Таиланда - 10:1.
До 55 килограммов:
1. Пуя Насерпур (Иран);
2. Жасурбек Ортакбоев (Узбекистан);
2. Жасурбек Ортакбоев (Узбекистан);
3. Хорлан Жаканша (Казахстан);
3. Арьюн Халакурки (Индия).
3. Арьюн Халакурки (Индия).
На третью ступень пьедестала поднялся и Азамат Кустубаев, выступающий в категории до 87 килограммов. Борец в схватке за третье место победил Такахиро Цурудо из Японии- 3:1.
До 87 килограммов:
1. Кумар Сунил (Индия);
2. Азат Салидинов (Кыргызстан);
3. Азамат Кустубаев (Казахстан);
2. Азат Салидинов (Кыргызстан);
3. Азамат Кустубаев (Казахстан);
Завершил «бронзовый» вечер Мансур Шадукаев. В категории до 130 килограммов спортсмен успешно провел схватку против японца Арата Соноды (бронзовый призер Азиатских игр-2018). Противостояние закончилось победой Мансура со счетом 9:1 - третья бронзовая медаль.
До 130 килограммов:
1. Амин Мирзазаде (Иран);
2. Минсек Ким (Южная Корея);
3. Мансур Шадукаев (Казахстан);
3. Роман Ким (Кыргызстан).
2. Минсек Ким (Южная Корея);
3. Мансур Шадукаев (Казахстан);
3. Роман Ким (Кыргызстан).
К сожалению, в шаге от медали остановился Ернур Фидахметов. Борец уступил в схватке за бронзовую награду в категории до 63 килограммов Мейсаму Дальхани (Иран) - 0:2.
До 63 килограммов:
1. Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан);
2. Джинсеб Сон (Южная Корея);
3. Мубинжон Ахмедов (Таджикистан);
3. Мейсам Дальхани (Иран).
2. Джинсеб Сон (Южная Корея);
3. Мубинжон Ахмедов (Таджикистан);
3. Мейсам Дальхани (Иран).
Ключевые слова: Спорт,
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