«Золото» и три «бронзы» завоевали казахстанцы в первый день ЧА по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели сегодня, 18 февраля, стартовал чемпионат Азии по видам борьбы. Открыли его соревнования среди представителей греко-римского стиля. Казахстанская команда в первый день завоевала четыре медали, среди которых одна является золотой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На высшую ступень пьедестала поднялся Тамерлан Шадукаев. Борец уверенно преодолел всю турнирную сетку в категории до 77 килограммов. Не испытал он особых проблем и в финале, где против него выступил иранец Пижман Поштам. Наш спортсмен буквально каждые десять секунд наращивал давление и преимущество, в итоге досрочно став чемпионом - 10:1.

До 77 килограммов:

1. Тамерлан Шадукаев (Казахстан);

2. Пижман Поштам (Иран);

3. Ренат Ильяз Уулу (Кыргызстан);

3. Хусейн Альбидхан (Ирак).

Также казахстанские «классики» приняли участие в четырех схватках за «бронзу». Троим из них удалось примерить на себе медаль ЧА-2020. Так, первую награду команде принес Хорлан Жаканша. В категории до 55 килограммов он оказался сильнее Сахатсавата Пунгкао из Таиланда - 10:1.

До 55 килограммов:

1. Пуя Насерпур (Иран);

2. Жасурбек Ортакбоев (Узбекистан);

3. Хорлан Жаканша (Казахстан);

3. Арьюн Халакурки (Индия).

На третью ступень пьедестала поднялся и Азамат Кустубаев, выступающий в категории до 87 килограммов. Борец в схватке за третье место победил Такахиро Цурудо из Японии- 3:1.

До 87 килограммов:

1. Кумар Сунил (Индия);

2. Азат Салидинов (Кыргызстан);

3. Азамат Кустубаев (Казахстан);

Завершил «бронзовый» вечер Мансур Шадукаев. В категории до 130 килограммов спортсмен успешно провел схватку против японца Арата Соноды (бронзовый призер Азиатских игр-2018). Противостояние закончилось победой Мансура со счетом 9:1 - третья бронзовая медаль.

До 130 килограммов:

1. Амин Мирзазаде (Иран);

2. Минсек Ким (Южная Корея);

3. Мансур Шадукаев (Казахстан);

3. Роман Ким (Кыргызстан).

К сожалению, в шаге от медали остановился Ернур Фидахметов. Борец уступил в схватке за бронзовую награду в категории до 63 килограммов Мейсаму Дальхани (Иран) - 0:2.

До 63 килограммов:

1. Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан);

2. Джинсеб Сон (Южная Корея);

3. Мубинжон Ахмедов (Таджикистан);

3. Мейсам Дальхани (Иран).



