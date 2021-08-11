«Золото» и «серебро» взяли костанайские полицейские на Кубке РК по самбо

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники специального подразделения ДП Костанайской области завоевали призовые места на Кубке Республике Казахстан по борьбе самбо и боевому самбо, который прошел в городе Актау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Инспектор СОБРа, старший лейтенант полиции Аскар Абдулла принес области золотую медаль в этих соревнованиях, а инспектор СОБРа Сая Ауельбекова стала серебряным призером. Полицейские представляли сборную Костанайской области. В полиции отмечают, что это республиканские соревнования престижного уровня, которые объединяют профессионалов в борьбе самбо и по боевому самбо.

«В них принимают участие спортсмены со всех областей страны. Среди них чемпионы мира и страны в этом виде спорта, а также призеры различных соревнований. Поэтому конкуренция была большая», - добавили в полиции.

«Мне выпало бороться против спортсменов из Алматинской и Западно-Казахстанской областей. В обоих поединках одержала победу», - делится Сая Ауельбекова.

Как рассказали в полиции, Сая пришла служить в специальное подразделение недавно. Командир СОБРа, подполковник полиции Жанибек Мухамеджанов отмечает, что девушка начала служить в подразделении с этого года. В костанайском СОБРе, к слову, служат всего две девушки. Сая прошла серьезный отбор, благодаря своим спортивным достижениям.

Аскар Абдулла, завоевавший «золото» отметил, что в этих соревнованиях пришлось не просто, необходимо было проявить все свои спортивные навыки. На этих соревнованиях старший лейтенант полиции выполнил норматив мастера спорта. Теперь Аскару Абдулла предстоит представлять Казахстан на Кубке мира по самбо.