+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Золото» и «серебро» взяли костанайские полицейские на Кубке РК по самбо

11 Августа 2021 12:20
Поделиться:
«Золото» и «серебро» взяли костанайские полицейские на Кубке РК по самбо

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники специального подразделения ДП Костанайской области завоевали призовые места на Кубке Республике Казахстан по борьбе самбо и боевому самбо, который прошел в городе Актау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» по ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме
Упавшую в обморок беременную женщину спасли полицейские Рудного
В Костанайской области снова ожидается пожароопасный период Костанайцев по фактам сбора денег в школах просят обращаться в профильное ведомство Дополнительные прививочные пункты открылись при восьми костанайских школах

Инспектор СОБРа, старший лейтенант полиции Аскар Абдулла принес области золотую медаль в этих соревнованиях, а инспектор СОБРа Сая Ауельбекова стала серебряным призером. Полицейские представляли сборную Костанайской области. В полиции отмечают, что это республиканские соревнования престижного уровня, которые объединяют профессионалов в борьбе самбо и по боевому самбо.

«В них принимают участие спортсмены со всех областей страны. Среди них чемпионы мира и страны в этом виде спорта, а также призеры различных соревнований. Поэтому конкуренция была большая», - добавили в полиции.

«Мне выпало бороться против спортсменов из Алматинской и Западно-Казахстанской областей. В обоих поединках одержала победу», - делится Сая Ауельбекова.

Как рассказали в полиции, Сая пришла служить в специальное подразделение недавно. Командир СОБРа, подполковник полиции Жанибек Мухамеджанов отмечает, что девушка начала служить в подразделении с этого года. В костанайском СОБРе, к слову, служат всего две девушки. Сая прошла серьезный отбор, благодаря своим спортивным достижениям.

Аскар Абдулла, завоевавший «золото» отметил, что в этих соревнованиях пришлось не просто, необходимо было проявить все свои спортивные навыки. На этих соревнованиях старший лейтенант полиции выполнил норматив мастера спорта. Теперь Аскару Абдулла предстоит представлять Казахстан на Кубке мира по самбо.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Спорт   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Упавшую в обморок беременную женщину спасли полицейские Рудного
В Костанайской области снова ожидается пожароопасный период
Костанайцев по фактам сбора денег в школах просят обращаться в профильное ведомство
Дополнительные прививочные пункты открылись при восьми костанайских школах
Популярное
1 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
2 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
Читайте также
Александр Бублик уступил в третьем круге турнира в Торонто
Упавшую в обморок беременную женщину спасли полицейские Рудного
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив