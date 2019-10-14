Золото и серебро взяла казахстанка на чемпионате мира по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меруерт Камалиденова завоевала золото на юношеском Чемпионате мира в Индии. Казахстанка стала лучшей среди 82 шахматистов из 42 стран мира в женской категории до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Медаль Казахстану также принесла Назерке Нургали, ставшая второй из 70 шахматисток до 16 лет.

«Помимо двух медалей в личных турнирах, Казахстан также занял 3 место в общекомандном зачете, – говорит тренер детско-юношеской сборной Казахстана Ануар Исмагамбетов, – В чемпионате участвовало несколько сотен лучших шахматистов мира среди юниоров, и наши ребята показали достойные результаты».

По результатам сыгранных партий четверо казахстанцев Меруерт Камалиденова, Назерке Нургали, Асель Серикбай и Рамазан Жалмаханов выполнили нормы международных мастеров.

«Юношеские шахматы в Казахстане развиваются стремительно, коллекция медалей с международных чемпионатов растет из года в год, – говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко, – Надо понимать, что сегодняшние юниоры - это завтрашний основной состав сборной, который выведет нашу страну на новый уровень мировой шахматной арены»

Чемпионат мира среди юниоров по шахматам собрал более 450 спортсменов из 64 стран мира. Казахстан на соревновании был представлен 9 шахматистами. В пятерку лучших в женской категории до 18 лет вошла кызылординка Асель Серикбай. В двадцатке оказались также Аманжол Султан (до 14 лет), Лия Курмангалиева (до 14 лет), Казыбек Ногербек (до 16 лет), Асель Лесбекова (до 16 лет), Рамазан Жалмаханов (до 18 лет).