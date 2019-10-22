«Золото» и «серебро» чемпионата Азии NOMAD MMA выиграли павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские Ринат Махмутов и Кенжебек Азылбеков привезли медали с первенства, где участвовали более 600 спортсменов из десяти стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В открытом чемпионате Азии приняли участие павлодарские полицейские Ринат Махмутов и Кенжебек Азылбеков. В финальном поединке в весовой категории 65 килограммов Ринат Махмутов был в схватке с бойцом-профессионалом, иранцем, где сильнее оказался наш спортсмен, доминировавший вплоть до остановки боя. Завершив схватку болевым приемом, он занял почетное первое место».

Совсем в другом темпе прошел бой в среднем весе, до 71 килограмма, состоявшийся между Кенжебеком Азылбековым и спортсменом из Дагестана. В этой боевой схватке Азылбеков занял второе место, рассказали в полиции.

С 19 по 21 октября текущего года в Караганде впервые прошел открытый чемпионат Азии по смешанным единоборствам «NOMAD MMA», где приняли участие более 600 спортсменов из десяти стран в Караганде прошёл впервые.

«За звание лучших боролись победители отборочных турниров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Бангладеш, Афганистана, Пакистана, Ирана и Азербайджана», - поделились в департаменте.

Павлодарские спортсмены занимаются спортом с детства и не раз защищали честь Казахстана в различных соревнованиях.

«Чемпионат прошел в хорошей соревновательной атмосфере, все участники показали очень высокий уровень ведения боя. Мы выражаем огромную благодарность своим тренерам Серику Арынову и Руслану Кантарбаеву за наши достижения; также очень признательны за постоянную поддержку руководству департамента полиции Павлодарской области», - сказали полицейские-спортсмены.