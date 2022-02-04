Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области усилили контроль за исполнением контрактных обязательств недропользователями. Об этом заявил заместитель акима области Даурен Жандарбек на коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Д. Жандарбека, в прошлом году в адрес недропользователей направили 32 уведомления об устранении нарушений контрактных условий.

«По итогам проведенной работы по контролю в одностороннем порядке прекращено действие шести контрактов, действие пяти контрактов и лицензии прекращено по истечению срока действия. Мы подготовили пул предприятий, которые не осуществляют работу на полученных месторождениях и их предупредили, что при отсутствии работы на месторождениях контракты будут расторгнуты в одностороннем порядке», - сказал замакима области.

Всего в области по твердым полезным ископаемым заключены девять контрактов и 16 лицензий на разведку и добычу, по урану – один контракт, два – на добычу подземных вод и 50 контрактов и 10 лицензий – на разведку и добычу по общераспространенным полезным ископаемым.

«На республиканском уровне ведется разработка открытой цифровой базы данных геологической информации, к которой будет обеспечен доступ инвесторов. В целях расширения минерально-сырьевой базы в области проводится геологическое изучение. Нацкомпания «Казгеология» проводит поисково-оценочные работы на наличие золота, меди и полиметаллов и попутных компонентов», - добавил Д. Жандарбек.