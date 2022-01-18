+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО

18 Января 2022 20:45
Поделиться:
Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
9614 жителей Павлодарской области оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности
Комендантский час отменяется в Алматинской области Товары домашнего обихода и арсенал оружия изъяли у мародера в Алматы Задержан подозреваемый в нападении на здание госоргана в Талдыкоргане

В конце декабря 2021 года в дежурную часть Урджарского РОП поступило обращение от 41-летней местной жительницы,. Она сообщила о том, что женщина-гадалка цыганской внешности пришла к ней домой и, войдя в доверие, под предлогом приворота привлечь мужское внимание, завладела ее деньгами в сумме 270 тысяч тенге, четырьмя золотыми кольцами и одной парой золотых сережек. Причиненный ущерб составляет 680 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была задержана 43-летняя жительница города Алматы.

По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
9614 жителей Павлодарской области оштрафованы за непристегнутые ремни безопасности
Комендантский час отменяется в Алматинской области
Товары домашнего обихода и арсенал оружия изъяли у мародера в Алматы
Задержан подозреваемый в нападении на здание госоргана в Талдыкоргане
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
2 Резервист назначен акимом района в Костанайской области
3 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
4 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
5 Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
6 Воздержаться от поездок в столицу просят жителей СКО
Читайте также
Добровольно сдать незаконно хранящееся оружие призвало МВД
В Алматы сохраняются режим антитеррористической операции и «красный» уровень
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Резервист назначен акимом района в Костанайской области
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
Воздержаться от поездок в столицу просят жителей СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив