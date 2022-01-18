Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - Золото и деньги выманила «гадалка» у жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце декабря 2021 года в дежурную часть Урджарского РОП поступило обращение от 41-летней местной жительницы,. Она сообщила о том, что женщина-гадалка цыганской внешности пришла к ней домой и, войдя в доверие, под предлогом приворота привлечь мужское внимание, завладела ее деньгами в сумме 270 тысяч тенге, четырьмя золотыми кольцами и одной парой золотых сережек. Причиненный ущерб составляет 680 тысяч тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была задержана 43-летняя жительница города Алматы.

По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».