«Золото» и «бронзу» привезли с международного турнира по самбо костанайские курсанты МВД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Две золотые медали и пять бронзовых привезли с XXV Международного турнира по борьбе самбо категории «А» на призы Президента Республики Беларусь курсанты и выпускники Костанайской Академии МВД РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Академии, в городе Минске на протяжении нескольких дней состязались около 300 спортсменов из 11 стран мира по спортивному и боевому самбо. Курсанты 4 курса Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева пополнили спортивную копилку учебного заведения бронзовыми медалями.

«В первый день по боевому самбо в весовой категории 64 кг спортсмены «Школы высшего спортивного мастерства» Бекжан Галибеков и Нуржан Жумабеков заняли третье место. В тяжелом весе по спортивному самбо бронзовым призером стал ученик спортивного клуба «Жас Динамо» города Костаная Мейрамбек Досаев. Ярким и незабываемым событием на турнире стало выступление выпускника Костанайской академии, инспектора специального отряда оперативного реагирования департамента полиции Костанайской области, спортсмена «Школы высшего спортивного мастерства» Аскара Абдуллы. Сотрудник полиции завоевал золотую медаль по боевому самбо в весовой категории до 98 кг и был удостоен звания мастера спорта международного класса», - рассказали в пресс-службе учебного заведения.

По итогам второго дня в тяжелом весе +98 кг по боевому самбо Мейрамбек Досаев также принес «золото» в команду костанайцев.

«Самбисты из Костанайской области на международном уровне показали высокий результат, - говорит старший преподаватель кафедры Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева Ержан Кабидуллинов. - Две медали высшей пробы и пять бронзовых – это показатель отличной физической подготовки, воли к победе. Мы с честью вернулись на родину!».