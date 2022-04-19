Золото дорожает на фоне риска инфляции в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены на золото достигли шестинедельного максимума, чуть выше 2000 долларов за унцию, поскольку показатели инфляции и рецессии, наряду с опасениями по поводу продолжающегося конфликта в Украине, вновь вызвали тревогу на рынках. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

Июньские фьючерсы на золото в начале месяца на нью-йоркской Comex выросли на 11,50 доллара, или на 1,2%, до 1986,40 доллара после сессионного максимума в 2000,55 доллара. Июньское золото выросло на 1,7% на прошлой неделе, прибавив к росту на 1,2% на предыдущей неделе.

Всплеск цен на золото в понедельник произошел из-за того, что доходность 10-летних облигаций Казначейства США достигла максимума в 2,884%, уровня, невиданного с декабря 2018 года, когда он составлял 3,050%.

В последний раз золото поднималось выше 2000 долларов за унцию 11 марта, через две недели после начала событий в Украине, которая усилила геополитические риски на рынках. С тех пор золото также было волатильным, упав до 1888,30 долларов 29 марта.

По мнению эксперта по драгоценным металлам Филипа Стрейбла, сегодняшнее волатильность золота вызывает определенную степень как экономических, так и политических опасений, поскольку геополитические последствия из-за Украины могут обостриться из ниоткуда.

«Инфляция является более важным фактором, чем опасения, что агрессивная реакция ФРС может привести экономику США к рецессии. Что более важно, так это то, насколько инвесторы обеспокоены происходящим, и сейчас все внимание сосредоточено на том, сможем ли мы избежать рецессии», - сказал он.

Непрекращающееся инфляционное давление вынудило представителей Федеральной резервной системы пойти на самые быстрые темпы повышения процентных ставок за последние 40 лет, чтобы соответствовать росту цен.

Инвесторы опасаются, что конечным результатом этого станет рецессия. В последний раз экономика США переживала рецессию в разгар вспышки COVID-19 в период с марта по сентябрь 2020 года.

Таким образом, золото снова оправдывает свое название как актив, к которому инвесторы обращаются во времена экономических и политических проблем.