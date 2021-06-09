«Золото» чемпионата РК по муайтай среди девочек завоевала школьница из Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Наиля Фатхутдинова учится во втором классе павлодарской школы № 24 и победила в очередном чемпионате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Учащаяся второго класса школы № 24 Павлодара Фатхутдинова Наиля заняла первое место на чемпионате Казахстана по муайтай среди девочек восьми-девяти лет и была награждена золотой медалью», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Чемпионат прошёл в Алматы. Организаторами чемпионата выступили Федерация по муайтай Казахстана совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Наиля, по данным управления образования, занимается муайтай два года у своего отца, чемпиона Казахстана Дмитрия Равильовича Фатхутдинова.

«Это мой первый выездной республиканский турнир, и он оказался для меня удачным. До этого я дважды одержала победу в Павлодаре - в чемпионате среди девочек шести-семи лет в 2019 году и в чемпионате среди девочек восьми-девяти лет в этом году, - рассказала девочка. - К чемпионату готовилась очень ответственно, хотя была уверена в себе. Именно подготовка тренеров, поддержка родных, товарищей по команде придали мне дополнительный стимул для победы».

Наиля первый класс завершила на отлично и награждена похвальным листом. Девочке легко даются все предметы, особенно уроки физкультуры. Её любимые предметы - математика и познание мира. На этих уроках Наиля - капитан команды, подчеркнули в ведомстве. У Наили - много друзей и подружек в классе. Одноклассники с большим уважением относятся к девочке. Свободное время она любит проводить на улице с друзьями, играть в подвижные игры – догонялки и круговышибалы.

Фото отдела образования Павлодара.