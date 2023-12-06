Золотым ледорубом наградили Заслуженного тренера СССР и РК по альпинизму Ерванда Ильинского

Ерванд Ильинский или как его еще называют альпинисты — шеф, посвятил свою жизнь развитию альпинизма в Казахстане. В 2023 году исполняется 100 лет организованному спортивному альпинизму, передает агентство Kazinform.

Фото: пресс-служба Федерации альпинизмаnform

Ерванд Тихонович — неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР, мастер спорта СССР — с 1968 года, а с 1982 года мастер спорта Международного класса и Заслуженный мастер спорта СССР. Кроме того, имеет и другие звания:

— Старший тренер ЦСКА по альпинизму с 1973 года.

— Заслуженный тренер КазССР — с 1975 года.

— Заслуженный тренер СССР — с 1979 года.

За время тренерской деятельности подготовил мастеров спорта СССР и РК — более 100, из них мастеров спорта Международного класса СССР и РК — 33.

Главный тренер сборной Казахстана по альпинизму — первой в мире команды, совершившей бескислородные восхождения на все 14 восьмитысячников планеты.

— Всего в рамках программы «Казахстанцы на высочайших вершинах мира» успешные восхождения совершили 32 альпиниста, включая одну женщину — Людмилу Савину, которая взошла на Эверест в 1997 году. Связка Жумаев — Пивцов в ходе программы покорила 8 восьмитысячников. Восходитель на Эверест, первый в Казахстане член клуба «Семь вершин (восхождения на высочайшие вершины 7 континентов)», неоднократный чемпион и призер крупных соревнований, воспитавший не одно поколение казахстанских альпинистов. Под его руководством становились такие легенды казахского альпинизма как Анатолий Букреев, Денис Урубко, Максут Жумаев, Василий Пивцов и многие другие. Тренер первой сборной команды СССР, которая совершила восхождение на высочайшую вершину мира — пик Эверест в 1982 году, в рамках Первой Советской экспедиции на восьмитысячник, тренер второй советской сборной по альпинизму, которая совершила траверс Канченджанги в 1989 году, тренер совместной экспедиции СССР-США-Китая на Эверест в 1990 году. Тренер первой советской женщины на Эвересте, Екатерины Ивановой. К слову, Екатерина тоже родом из Казахстана, — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Федерации альпинизма

По информации Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан на сегодняшний день общее число занимающихся альпинизмом на любительском уровне в Казахстане достигает сегодня более 15000 человек.

Федерация представлена в 18 регионах, а сборная по альпинизму является чемпионом мира по высотно-техническому классу.