Золотая рыбка: сколько стоят сазан, судак и семга в регионах РК

Цены на рыбу в регионах Казахстана заметно отличается. Разница может составлять в два и более раза. Подробнее — в обзоре агентства Kazinform.

По данным на 29-е августа, самый дешевый сазан нашелся в Талдыкоргане, Семее и Костанае — от 1-1,2 тысячи тенге за килограмм. От 1,3 до двух тысячи тенге эта рыба стоит в Актау, Актобе, Кызылорде, Уральске, Атырау, Усть-Каменогорске, Таразе, Астане, Туркестане, Кокшетау, Павлодаре. За 2,3-2,5 тысячи тенге можно купить килограмм сазана в Петропавловске, Караганде, Алматы, Шымкенте, Конаеве. Выше цена в Жезказгане — 2,8 тысячи тенге.

Инфографика: Kazinform

Судак за 1-1,5 тысячи тенге продается в Костанае и Атырау. От двух до 2,6 тысячи тенге за килограмм отдают жители Кызылорды, Тараза, Семея, Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Актобе, Уральска, Петропавловска, Туркестана и Актау, Павлодаре и Кокшетау. От 3,2 до 3,7 тысячи тенге стоит судак в Алматы, Караганде, Шымкенте, Астане, Конаеве, Жезказгане.

Инфографика: Kazinform

Что касается цены на семгу, то она зависит от веса тушки. Чем больше рыба, тем она ценнее и выше ее стоимость за килограмм. В частности, тушка весом два-три килограмма будет стоит 5,2 тысячи тенге за килограмм, весом 7-8 кг — шесть тыс. за килограмм.

В Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Астане и Шымкенте семга стоит от 4,5 до 5,5 тысячи тенге. От 6,9 до 8,6 тысячи тенге — в Алматы, Конаеве, Талдыкоргане, Семее, Усть-Каменогорске, Караганде. Семгу по цене от девяти тысяч тенге за килограмм продают в Кызылорде, Туркестане, Актобе, Жезказгане, Атырау, Уральске, Актау и Таразе.

Инфографика: Kazinform

Дороже любой вид рыбы обойдется, если ее продают без костей и головы. Филе сазана, например, может стоит около шести тысяч тенге. Несколько выше будет цена и на стейки. Однако некоторые специализированные магазины при покупке у них рыбы бесплатно разрезают ее на кусочки нужной толщины.