Золотая осень и пополнение в семье зебр - что нового у обитателей Алматинского зоопарка
Как рассказали в зоопарке, у зебр Чапмана 14 сентября родилась малышка, и это уже четвёртый приплод пары.
«Ричарду 21 год, он прибыл в наш зоопарк в годовалом возрасте из Бойницы, а Чапу привезли из Копенгагена в 2009 году, сейчас ей 13 лет», - -рассказали в зоопарке.
Зебра Чапмана встречается на юге Африки - в Анголе, Ботсване, Зимбабве, Намибии и ЮАР и занесена в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению.
Беременность у этих животных длится 370-390 дней, после чего рождается один, редко - два детёныша. Уже через 10-15 минут жеребёнок встаёт на ноги.
«Наша малышка уже окрепла, и мы сейчас нашим подписчикам в социальной сети предлагаем вам выбрать для неё имя»,- добавили в зоопарке.
Наступила золотая осень. И каждый обитатель зоопарка по-своему ощущает это необыкновенное время года. В южной столице по-прежнему стоит тёплая погода.
Например, кенгуру греются на солнышке и стараются меньше двигаться, также зебры, жирафы, слоны.
Львы также греются на солнышке. Конечно, погода может резко изменится и животные окажутся в зимних вольерах.
Детеныши, которые родились весной и летом, уже повзрослели, например, японские журавлята, которые уже почти ростом с родителей.
Дикие обитатели парка птицы, белки тоже готовятся к наступающей зиме.
Белки готовят запасы на зиму, майны усилено питаются накапливают жир на зиму.
Фото: Михаил Сорокоумов