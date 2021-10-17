РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:59, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Золотая осень и пополнение в семье зебр - что нового у обитателей Алматинского зоопарка

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Как обитатели Алматинского зоопарка встретили осень. В первый месяц осени в зверинце на свет появился детёныш зебры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в зоопарке, у зебр Чапмана 14 сентября родилась малышка, и это уже четвёртый приплод пары.

    «Ричарду 21 год, он прибыл в наш зоопарк в годовалом возрасте из Бойницы, а Чапу привезли из Копенгагена в 2009 году, сейчас ей 13 лет», - -рассказали в зоопарке.

    Зебра Чапмана встречается на юге Африки - в Анголе, Ботсване, Зимбабве, Намибии и ЮАР и занесена в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению.

    Беременность у этих животных длится 370-390 дней, после чего рождается один, редко - два детёныша. Уже через 10-15 минут жеребёнок встаёт на ноги.

    «Наша малышка уже окрепла, и мы сейчас нашим подписчикам в социальной сети предлагаем вам выбрать для неё имя»,- добавили в зоопарке.

    Наступила золотая осень. И каждый обитатель зоопарка по-своему ощущает это необыкновенное время года. В южной столице по-прежнему стоит тёплая погода.

    Например, кенгуру греются на солнышке и стараются меньше двигаться, также зебры, жирафы, слоны.

    Львы также греются на солнышке. Конечно, погода может резко изменится и животные окажутся в зимних вольерах.

    Детеныши, которые родились весной и летом, уже повзрослели, например, японские журавлята, которые уже почти ростом с родителей.

    Дикие обитатели парка птицы, белки тоже готовятся к наступающей зиме.

    Белки готовят запасы на зиму, майны усилено питаются накапливают жир на зиму.


    Фото: Михаил Сорокоумов
    Теги:
    Экология Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!