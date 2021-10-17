Золотая осень и пополнение в семье зебр - что нового у обитателей Алматинского зоопарка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Как обитатели Алматинского зоопарка встретили осень. В первый месяц осени в зверинце на свет появился детёныш зебры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в зоопарке, у зебр Чапмана 14 сентября родилась малышка, и это уже четвёртый приплод пары.

«Ричарду 21 год, он прибыл в наш зоопарк в годовалом возрасте из Бойницы, а Чапу привезли из Копенгагена в 2009 году, сейчас ей 13 лет», - -рассказали в зоопарке.

Зебра Чапмана встречается на юге Африки - в Анголе, Ботсване, Зимбабве, Намибии и ЮАР и занесена в Красную книгу мира как вид, близкий к уязвимому положению.

Беременность у этих животных длится 370-390 дней, после чего рождается один, редко - два детёныша. Уже через 10-15 минут жеребёнок встаёт на ноги.

«Наша малышка уже окрепла, и мы сейчас нашим подписчикам в социальной сети предлагаем вам выбрать для неё имя»,- добавили в зоопарке.

Наступила золотая осень. И каждый обитатель зоопарка по-своему ощущает это необыкновенное время года. В южной столице по-прежнему стоит тёплая погода.

Например, кенгуру греются на солнышке и стараются меньше двигаться, также зебры, жирафы, слоны.

Львы также греются на солнышке. Конечно, погода может резко изменится и животные окажутся в зимних вольерах.

Детеныши, которые родились весной и летом, уже повзрослели, например, японские журавлята, которые уже почти ростом с родителей.

Дикие обитатели парка птицы, белки тоже готовятся к наступающей зиме.

Белки готовят запасы на зиму, майны усилено питаются накапливают жир на зиму.