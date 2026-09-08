Золотая Орда глазами французского историка: книгу Мари Фаверо представили в Алматы

В Алматы состоялась презентация казахоязычного издания книги французского историка и исследователя средневековой истории Евразии и Улуса Джучи Мари Фаверо «Алтын Орда. Дала империясы әлемді қалай өзгертті», передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Мероприятие прошло в Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан. Его организовали по инициативе Академии совместно с издательством Steppe & World Publishing и Посольством Франции в Казахстане.

Презентация состоялась в рамках инициатив Главы государства, направленных на развитие культуры чтения и формирование интеллектуальной нации, а также системное изучение историко-культурного наследия Улуса Джучи.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Книга Мари Фаверо посвящена месту и роли Улуса Джучи и Золотой Орды во всемирной истории. В ней рассматриваются торговые пути, дипломатические связи, развитие городов, а также культурное взаимодействие между Востоком и Западом.

Выход книги на казахском языке дает отечественным читателям возможность ознакомиться на родном языке с современными международными исследованиями истории Золотой Орды.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Руководитель центра при Академии Ж. Төлен отметил, что Мари Фаверо рассматривает Золотую Орду не только как государство, осуществлявшее военные завоевания, но и как могущественную империю, оказавшую значительное влияние на политическое, экономическое и культурное пространство Евразии.

Особое внимание автор уделяет мобильной государственности, институтам управления, дипломатии и торговым связям. По словам Ж. Төлена, эти научные подходы имеют особую ценность для Казахстана в контексте комплексного изучения исторической преемственности «Улус Джучи — Золотая Орда — Казахское ханство» на основе исторических источников и данных.

В основной части презентации Мари Фаверо рассказала о своем пути к изучению Улуса Джучи, истории создания книги и источниковой базе исследования.

По словам исследователя, в работе она использовала письменные источники на арабском, тюркских, русском, староитальянском, латинском и персидском языках, а также результаты археологических исследований и нумизматические материалы, связанные с ханами династии Джучидов.

Мари Фаверо подчеркнула, что кочевые империи не следует рассматривать как периферийное явление мировой истории. По ее словам, степные кочевники обладали собственными институтами управления, городами и денежным обращением, активно участвовали в торговле, обеспечивали взаимодействие различных культур и демонстрировали религиозную терпимость.

Исследователь также отметила необходимость изучения истории кочевых обществ с учетом их собственной политической организации и исторического опыта.

Отдельное внимание Мари Фаверо уделила роли Золотой Орды в интеграции евразийского пространства. Она отметила, что Золотая Орда связывала Евразию по направлениям Восток–Запад и Север–Юг, способствуя развитию дальней торговли и международных связей.

По ее словам, политическая система Улуса Джучи обладала высокой степенью адаптивности и позволяла сочетать военные и дипломатические стратегии.

В ходе мероприятия состоялась церемония презентации казахоязычного издания книги, после чего участники смогли задать вопросы Мари Фаверо. Они обсудили актуальные проблемы изучения истории Улуса Джучи и Золотой Орды, место кочевых империй во всемирной истории и современные научные подходы к изучению исторического наследия.

Завершилась презентация автограф-сессией автора.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

По итогам мероприятия участники отметили важность изучения истории Улуса Джучи и Золотой Орды на основе современных научных подходов, перевода зарубежных научных трудов на казахский язык, укрепления научных связей между казахстанскими и зарубежными учеными, а также популяризации исторических знаний.

Выход труда Мари Фаверо на казахском языке расширяет доступ отечественных исследователей и читателей к современным международным исследованиям истории Улуса Джучи и Золотой Орды и способствует их включению в научный и образовательный оборот Казахстана.