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«Знай»: вышел новый клип Димаша Кудайбергена

2 Октября 2019 10:02
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«Знай»: вышел новый клип Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сети вышел новый клип известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена на песню «Знай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Премьера нового клипа состоялась сегодня в 8:00 по времени Нур-Султана. Клип длится 6 минут 45 секунд. За час новый клип Димаша успели посмотреть более 40 тысяч раз.

Сочинил музыку российский композитор Игорь Крутой.

Отметим, режиссером клипа является Алан Бадоев. Для съёмок клипа на песню известный клипмейкер выбрал футуристические пейзажи Исландии.

Как ранее сообщалось, съёмки проходили в сезон белых ночей и длились 48 часов при средней температуре воздуха 8-10 ℃.

Напомним, ранее продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева поделился 9 фактами о долгожданной премьере клипа казахстанского артиста.

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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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Акбота Кузекбай

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