Знатоков казахского языка поощрят призами по итогам онлайн-диктанта

Онлайн-диктант по казахскому языку проведут для всех желающих 24 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

- 24 мая на странице dictant.stan.kz будет опубликовано видео спикера, читающего текст. С 09:00 вы можете зайти на сайт, послушать текст и написать диктант. Для этого нужно внимательно выслушать то, что говорит спикер, и набрать текст, - сообщили в ведомстве.

Принять участие в написании онлайн-диктанта можно до 21:00.



Время, отведенное на выполнение письменной работы, ограничено. Также ограничено многократное прослушивание записи.

Среди участников, которые без ошибок напишут диктант и покажут наилучшие результаты, будут разыграны денежные призы от 200 тыс. тенге на 10 человек. Призовой фонд - 2 миллиона тенге.