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    22:00, 21 Май 2024 | GMT +6

    Знатоков казахского языка поощрят призами по итогам онлайн-диктанта

    конкурс онлайн-диктант
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Онлайн-диктант по казахскому языку проведут для всех желающих 24 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    - 24 мая на странице dictant.stan.kz будет опубликовано видео спикера, читающего текст. С 09:00 вы можете зайти на сайт, послушать текст и написать диктант. Для этого нужно внимательно выслушать то, что говорит спикер, и набрать текст, - сообщили в ведомстве.

    Принять участие в написании онлайн-диктанта можно до 21:00.

    Время, отведенное на выполнение письменной работы, ограничено. Также ограничено многократное прослушивание записи.

    Среди участников, которые без ошибок напишут диктант и покажут наилучшие результаты, будут разыграны денежные призы от 200 тыс. тенге на 10 человек. Призовой фонд - 2 миллиона тенге.

    Теги:
    Культура Интеллектуальная нация Миннауки и высшего образования РК Казахский язык
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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