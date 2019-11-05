Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос костанайца даже с помощью клуба

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Знатоки российской программы «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос костанайца даже с помощью клубаКоманда Елены Потаниной проиграла в осенней серии игр «Что? Где? Когда?». Решающим при счете 4:5 в пользу телезрителей был вопрос от костанайца Артема Москаленко. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

Артем Москаленко спрашивал, что же в 1737 году удалось доказать ученому, изображенному на гравюре Жана Тале.

Знатоки долго обсуждали, взяли помощь зала, выбрали версию, которую предложил клуб, ответили, что ученому удалось доказать наличие северного морского пути. И проиграли. Хотя правильная версия была у знатоков на первых секундах обсуждения. Но команда Елены Потаниной ее не выбрала. Правильным ответом было то, что Жану Тале во время экспедиции к Северному полюсу удалось доказать, что Земля сплюснута у полюсов.

Артем Москаленко вошел в команду телезрителей-победителей и выиграл 100 000 рублей. Он работает учителем физики в гимназии имени Горького в Костанае.