Знание национальных традиций показали акмолинские полицейские накануне Наурыз мейрамы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыз мейрамы акмолинские полицейские соревновались в знании национальных традиций и обычаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, для сотрудников полиции был организован открытый урок «Қош келдің, Әз - Наурыз!». Тема открытого урока: «История и традиции празднования национального праздника Наурыз мейрамы», а организаторами мероприятия выступили специалисты отдела внутренних и внешних коммуникаций и учебно-методический центр управления внутренней политики.

Заместитель начальника департамента полиции полковник Бахытжан Ералин в своем приветственном слове подчеркнул особое значение и место Наурыз мейрамы в истории казахского народа и вклад праздника в связь поколений.

Как приготовить главное угощение праздника, откуда пришло название Наурыз, а также знание казахских пословиц и поговорок - это те немногие вопросы, на которые должны были ответить стражи порядка. Полицейские проявляли себя в различных интеллектуальных заданиях: демонстрировали знания национальных блюд, особенностей одежды, музыкальных инструментов, обычаев, связанных с рождением и воспитанием детей, устройства юрты и национальных игр. Также для участников мероприятия были продемонстрированы видеоролики, обсуждались забытые обычаи и обряды.

«Мероприятие имеет большое познавательное значение. Наша культура, передаваемая из поколения в поколение, не должна быть забыта. Такие мероприятия позволяют передавать будущим поколениям наши традиции и обычаи, которые являются символами национального самосознания, богатством народа. Отмечу, что все участники сегодня показали высокую подготовку и знания», - подытожила преподаватель центра Динар Жандельдинова.

В завершение все участники желали друг другу мира и благополучия в весенний праздник Наурыз мейрамы.