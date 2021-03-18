Знание казахского языка будет обязательным при поступлении в Академию госуправления - АДГС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теперь при поступлении в Академию государственного управления при Президенте РК будет обязательным знание казахского языка. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы по этому вопросу слышим много критики со стороны общественности в адрес государственных служащих. В этой связи мы проводим множество мероприятий. Здесь первым достижением, наверное, является то, что мы ввели обязательное требование по знанию государственного языка при поступлении в Академию государственного управления при Президенте РК», - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.

Он добавил, что в этой академии обучаются только государственные служащие в магистратуре и докторантуре.

«Теперь при поступлении в академию знание государственного языка будет обязательным. У нас есть и предложения по внесению изменений в законодательство (по требованиям к знанию государственного языка при поступлении на госслужбу). Потому что знание государственного языка является долгом каждого гражданина РК, это прописано в Конституции», - подчеркнул Дархан Жазыкбаев.

Ранее он отметил , что Глава государства утвердил Концепцию развития государственного управления до 2030 года. Концепция направлена на построение «человекоцентричной» модели государственного управления, где «Люди прежде всего». Новая модель государственного управления будет базироваться на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства».