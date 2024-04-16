Знание казахского языка: разработаны правила тестирования

Министр просвещения РК Саясат Нурбек подписал проект поправок «Об утверждении Правил по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ». Он доступен для обсуждения до 29 апреля на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

Кто и как проводит тестирование?

Проводит тестирование и определяет место проведения Республиканское государственное казенное предприятие «Национальный центр тестирования» Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Для юридических лиц (при наличии аудиторий тестирования) – в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения – на базе учреждения-заказчика, указано в документе.

Тестирование КАЗТЕСТ состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное и проводится в бумажном и/или в электронном формате. Время диагностического тестирования составляет 1 час 10 минут (70 минут). Время сертификационного тестирования составляет 2 часа 7 минут (127 минут).

Прием заявлений на тестирование осуществляется через: сайт www.kazakhtest.kz (для физических лиц);

канцелярию Центра (для юридических лиц). сайт www.kazakhtest.kz (для физических лиц);канцелярию Центра (для юридических лиц). сайт www.kazakhtest.kz (для физических лиц);канцелярию Центра (для юридических лиц).

Порядок запуска на тестирование

Физические лица допускаются на основании заявления и предоставляют документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт). Кроме того, в случаях оплаты в отделениях банков второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций предоставляют документ (оригинал), подтверждающий оплату услуги, при онлайн оплате предоставляют копию квитанции с указанием номера заказа.

Юридические лица допускаются к тестированию на основании письма-ходатайства и договора о закупках услуг на проведения тестирования по системе КАЗТЕСТ.

Запуск на КАЗТЕСТ осуществляется посредством системы идентификации личности тестируемого.

Как проводится КАЗТЕСТ в бумажном формате

После рассадки Уполномоченный представитель Центра: разъясняет правила работы с материалами тестирования;

выдает материалы для письменной работы;

выдает листы ответов;

после заполнения служебных секторов листа ответов выдает книжки-вопросники с тестовыми заданиями.

Запуск тестируемых в аудиторию прекращается с момента объявления начала тестирования.

Во время тестирования, тестируемому не разрешается выходить из аудитории без разрешения Уполномоченного представителя Центра, выполняющего функции дежурного по коридору, переговариваться, нарушать тишину, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами тестирования с тестируемыми, выносить материалы тестирования из аудитории, портить материалы тестирования (листы ответов, книжки-вопросники, письменные листы по блокам Говорение и Письмо), использовать корректирующую жидкость, отрывать страницы.

Тестируемым до завершения тестирования разрешается выходить из аудитории по очереди на время не более 5-10 минут. Не разрешается выходить из аудитории во время воспроизведения аудио материалов по блокам Аудирование и Письмо, уточнили в Приказе.

Уполномоченный представитель Центра при запуске и во время проведения тестирования осуществляет проверку на недопущение проноса запрещенных предметов и обмена материалами тестируемыми во время тестирования.

– В случае выявления обмена материалами тестируемыми во время тестирования КАЗТЕСТ, обнаружения подставного лица Уполномоченный представитель Центра составляет «Акт выявления подставного лица во время тестирования» по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Подставные лица удаляются из аудитории и тестируемый отстраняется от тестирования в текущем году. В случае выявления у тестируемого во время тестирования запрещенных предметов, указанных в пункте 12 настоящих Правил, а также нарушения пункта 12 настоящих Правил Уполномоченный представитель Центра совместно с дежурным в присутствии тестируемого составляют «Акт выявления запрещенных предметов в аудитории и отстранения тестируемого из аудитории, нарушившего требования «Правил по системе оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ» по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Тестируемого отстраняют от сдачи теста. Результаты КАЗТЕСТ аннулируются без обработки и тестируемого отстраняют от сдачи тестирования до конца текущего года, – добавили в проекте.

В случае отказа тестируемого сдать материалы тестирования по истечению времени тестирования Уполномоченный представитель центра совместно с местным ответственным лицом в присутствии тестируемого составляют «Акт выявления факта несвоевременной сдачи материалов тестирования по истечению времени тестирования» по форме. Результаты тестирования не обрабатываются, аннулируются и тестируемый не допускается на тестирование до конца текущего года.

Тестируемые с особыми образовательными потребностями за 2 рабочих дня до начала тестирования указывают о необходимости предоставления услуги индивидуального помощника. Им разрешается обратиться за помощью к индивидуальному помощнику (в случае наличия) и предоставляется дополнительное время 40 минут. Уполномоченный представитель Центра организует предоставление индивидуального помощника для лиц с инвалидностью с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности.

Тестируемый покидает аудиторию после приема листа ответов и книжки-вопросника Уполномоченным представителем Центра и направляется в заранее подготовленную другую аудиторию для сдачи блока Говорение. В блоке Говорение ведется запись ответа каждого тестируемого на звукозаписывающее устройство. На подготовку к блоку Говорение отводится 3 минуты и осуществляется в виде индивидуальной беседы тестируемого с Уполномоченным представителем Центра.

После завершения тестирования Уполномоченный представитель Центра уничтожает использованные книжки-вопросники способом сжигания или механического измельчения и составляет «Акт уничтожения книжек-вопросников, использованных во время тестирования по системе КАЗТЕСТ».

Обработка результатов тестирования и выдача результатов

В тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа присваивается один балл, в других случаях ставится ноль баллов; в сертификационном тестировании блок Письмо и Говорение оцениваются экспертами. Экспертов-проверяющих отбирают из числа высококвалифицированных преподавателей, лингвистов и методистов высших учебных заведений Республики Казахстан, учителей организаций среднего образования в соответствии с приказом «Отбора разработчиков, экспертов, корректировщиков заданий и дикторов для озвучивания аудиоматериалов и специалистов по монтажу», утвержденным руководством Центра.

Обработку результатов тестирования проводит Программист центра в Центре. Физическим и юридическим лицам, сдавшим тестирование в городе Астане, результаты диагностического и сертификационного тестирования выдаются Центром в течение 3 рабочих дней со дня завершения тестирования, физическим и юридическим лицам, сдавшим тестирование в областях и городах Алматы, Шымкент в течении 15 рабочих дней со дня завершения тестирования.

По результатам диагностического тестирования Центр физическим лицам выдает справку или сертификат с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), а юридическим лицам – экзаменационную ведомость.

Тестируемому для получения сертификата определенного уровня необходимо набрать процентный пороговый балл по каждому блоку в пределах от 30% до 70% правильных ответов, задания по блокам Письмо и Говорение оцениваются по 50-балльной шкале.

– Аппеляция результатов тестирования по системе КАЗТЕСТ не предусмотрена. В случае, если тестируемый не согласен с результатом тестирования на основании письменного заявления на имя директора Центра ему предоставляется возможность личного ознакомления в Центре с копией бланка листа ответов (отсканированный вариант) и проверенной письменной работой. Сертификат КАЗТЕСТ с QR-кодом действителен в течение 2 лет со дня его выдачи. В правом нижнем углу сертификата указывается дата выдачи и срок действия документа, – говорится в документе.

Физические лица получают результаты диагностического и сертификационного тестирования самостоятельно на сайте certificate.testcenter.kz или в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Ведомость с результатами диагностического и сертификационного тестирования юридическим лицам Центр направляет через услуги почтовой связи.

Проведение КАЗТЕСТ в электронном формате

При проведении КАЗТЕСТ в электронном формате тестируемые допускаются по одному в компьютерный класс, при этом проводится идентификация тестируемого с документом, удостоверяющим личность.

Чтобы начать тестирование, тестируемый выполняет следующие действия: в поле на экране вводит номер документа путем идентификации с документом, удостоверяющим личность;

открывает программу тестирования КАЗТЕСТ;

приступает к сдаче тестирования КАЗТЕСТ.

Электронное тестирование позволяет тестируемому в случае затруднения ответа во время тестирования пропускать вопросы и переходить к следующему вопросу, а по позже вернуться на страницу пропущенного вопроса и ответить на пропущенные вопросы и менять ответы до завершения тестирования.

В электронном тестировании тестируемый после выполнения тестовых заданий по двум блокам переходит к выполнению заданий блоков Письмо и Говорение.

В блоке Письмо предоставляется специальное поле для выполнения задания по предложенному рисунку и написания эссе. В блоке Говорение проводится аудиозапись ответов тестируемого по вопросам, составленным в зависимости от темы, от легкой до сложной, и решению проблемы на различные темы.

После завершения тестирования тестируемый подтверждает тестирование нажатием кнопки «Завершить».

По итогам тестирования на экране компьютера тестируемого отображается общее количество набранных баллов по всем блокам и общий балл КАЗТЕСТ.

Сертификаты КАЗТЕСТ выдаются в электронном виде. Электронные сертификаты, выданные Центром, в обязательном порядке вносятся в Единый реестр выдачи сертификатов. Проверка подлинности сертификата осуществляется онлайн на официальном сайте certificate.testcenter.kz. Поиск производится путем выбора «Тип тестирования - QAZTEST», выбора «Год», ввода «ИИН», ввод ИКТ.

Результаты КАЗТЕСТ и сертификат хранятся в личном кабинете тестируемого на веб-сайте app.testcenter.kz. Тестируемый может ознакомиться с более подробным описанием данных сертификата. В сертификате указывается количество баллов, набранных по каждому блоку КАЗТЕСТ и срок действия сертификата согласно пункта 30 настоящих Правил.