+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Знаменосец сборной РК поделился впечатлениями от участия в открытии Олимпиады в Пекине

5 Февраля 2022 00:46
Поделиться:
Знаменосец сборной РК поделился впечатлениями от участия в открытии Олимпиады в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Знаменосец команды Казахстана, шорт-трекист Абзал Ажгалиев поделился эмоциями после важного события, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Опубликовано видео посещения Президентом РК церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Акмолинские спортсмены сняли ролик в поддержку олимпийцев Карагандинцы смогут заняться новым для региона зимним видом спорта – кёрлингом Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми

«Этот день был особенным. Это большая честь - нести знамя своей страны, когда ты знаешь, что весь мир смотрит на тебя, вся страна смотрит. Особенная ответственность чувствовалась, так как мы знали, что на трибунах находится Глава государства. Огромное спасибо за то, что поддержал нас, это имеет большое значение. Эмоции сложно описать… Волнение присутствовало вплоть до нашего выхода, но товарищи по команде очень поддерживали и до выхода и во время церемонии открытия. Все шутили, радовались, атмосфера была невероятной, ведь Олимпийские игры - праздник и мечта для любого спортсмена! Спортсмены других стран хотели сфотографироваться с нами, все обращали внимания на форму, на костюмы. Это тоже придавало уверенности. Но самое главное у нас впереди, уже завтра старты. Оставайтесь с нами, верьте в нас! Алга, Казахстан!» - сказал спортсмен.

Напомним, что знаменосцы Казахстана конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев на открытии Олимпийских игр в Пекине предстали в исторических образах Сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликовано видео посещения Президентом РК церемонии открытия Олимпиады в Пекине
Акмолинские спортсмены сняли ролик в поддержку олимпийцев
Карагандинцы смогут заняться новым для региона зимним видом спорта – кёрлингом
Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми
Популярное
1 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
2 Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
3 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
4 Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
5 Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
6 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Пекин удивит мир особенной церемонией зажжения олимпийского огня
Спорткомплекс площадью более 5 тысяч квадратных метров открылся в Актобе
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив