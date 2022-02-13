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Знаменосец сборной Казахстана досрочно лишилась шансов на медаль Олимпиады
13 Февраля 2022 20:43
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте состоялся финальный забег на дистанции 500 метров у женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстан представляла Екатерина Айдова, она бежала в паре с Хуан Ю-Тинг из Китайского Тайбэя. Айдова финишировала первой в этом забеге, показав время 38.54 секунды, однако этого оказалось недостаточно для попадания в число призеров.
Напомним, Екатерина Айдова вместе с шорт-трекистом Абзалом Ажгалиевым была знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2022. Ажгалиев, к слову, пока показал лучший результат среди всех отечественных спортсменов — в финале в забеге на дистанции 500 метров он занял четвертое место.
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