Знаменосец паралимпийской сборной Казахстана финишировал седьмым в лыжной гонке Игр в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пекине на Паралимпийских играх состоялась мужская лыжная гонка сидя, где участие приняли три казахстанских атлета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победу одержал китаец Чжень Пэн, «серебро» выиграл его соотечественник Мао Чжон У, третий — канадский спортсмен Коллин Кэмерон.

Из казахстанцев лучшего результата добился знаменосец национальной сборной Ербол Хамитов — седьмой (отставание +6:13.9). Юрий Березин и Денис Петренко заняли соответственно предпоследнее и последнее места — 24-е и 25-е. Березин отстал от лидера на 15:17.8, а Петренко — на 16:10.0.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В них принимают участие более 700 спортсменов из почти 50 стран. Казахстан представляют пять параспортсменов в двух видах спорта — биатлон и лыжные гонки.