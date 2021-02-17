Знаменитый врач в области хирургии позвоночника проводит мастер-класс столичным нейрохирургам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель немецкой клиники хирургии позвоночника, профессор Рудольф Бертаньоли прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан, чтобы поделиться своим опытом со столичными врачами многопрофильных городских больниц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Рудольф Бертаньоли проведет для столичных врачей пятидневный мастер-класс на тему: «Актуальные вопросы спинальной нейрохирургии».

Программа детально раскроет основные аспекты, этиологию и патогенез нейрохирургических заболеваний позвоночника и спинного мозга, ознакомит слушателей с особенностями спинальной нейрохирургии.

Врач с мировым именем будет консультировать нейрохирургов во время операции пациента с грыжей в шейном отделе позвоночника.

«Цель визита нашего гостя из Германии – это совершенствование профессиональных компетенций в области спинальной нейрохирургии. Мы благодарны ему за то, что отозвался поделиться своими знаниями многолетнего труда с нашими нейрохирургами городских больниц», - отметили в столичном управлении общественного здравоохранения.

Профессор Рудольф Бертаньоли владеет разновидной классической техникой операций позвоночника. Кроме того, он разработал свою технику операций, которая, выделяет его как пионера функциосохраняющей хирургии позвоночника и представляет собой основное направление деятельности его команды специалистов.