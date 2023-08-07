Знаменитый тренер из Южной Кореи проводит семинары для казахстанских боччистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главное событие для казахстанских боччистов в апреле – международные соревнования «Poznan 2023 World Boccia Challenger», которые пройдут с 18 по 24 августа в Польше. Чтобы спортсмены отточили навыки и удачно выступили на соревнованиях, в Казахстан пригласили знаменитого международного тренера Чоль Хён Квона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 3 по 18 августа в Астане на базе Паралимпийского тренировочного центра проводятся учебно-тренировочные сборы. Президент Казахстанской федерации бочча - председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поддержал юных спортсменов с особенностями в развитии и посетил одну из тренировок в Паралимпийском центре.

«Бочча - это новый развивающийся вид спорта. Здесь работает олимпийский принцип: главное - участие. Возможно, мы не получим призовые места в этом году. Но мы обязательно в предстоящие годы достойно представим страну на международной арене. Нам нужно много тренироваться, заниматься, нужно приглашать международных экспертов. Если хотим выступать на международном уровне, должны учиться у международных тренеров», - поделился Маулен Ашимбаев.





В рамках этих сборов Казахстанская федерация бочча пригласила международного эксперта из Южной Кореи Чоль Хён Квона. В семинаре с 5 по 10 августа примут участие не менее 30 человек, включая спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тренеров национальной сборной.

«Получил приглашение на учебно-тренировочный семинар от генерального секретаря Казахстанской федерации бочча через социальные сети. Я очень рад находиться здесь. Казахстан, безусловно, является одной из молодых стран в данном виде спорта. Конечно, я могу оценить уровень наших спортсменов как начальный. Однако по прибытию и по мере наших занятий, могу дать твердую оценку тому, что у боччистов в Казахстане есть огромный потенциал в этом виде спорта», - отметил тренер из Южной Кореи.

По словам главного тренера сборной РК по бочча Дианы Молдахметовой, по методике лечения южнокорейского врача работают все боччисты в мире.

«Он провел двухдневный теоретический семинар, и три дня будут проходить практические занятия. Он делится с нами своим большим опытом. Мы отрабатываем с ним некоторые лайфхаки, особенности игры в бочча. Спортсмены, в принципе, готовы. Но для нас это большой вызов и первый выезд в таком международном масштабе. Наши спортсмены готовы. Ожидания самые высокие, правда, мы не знаем, как в мире играют спортсмены. На международные соревнования отправятся 6 спортсменов по всем четырем классам», - отметила она.

Асылу Амирову 26 лет. Он в числе пяти лучших спортсменов, которые будут защищать честь страны на международной арене. Однажды он попал в ДТП, которое изменило его жизнь на 180 градусов. Только после трех лет после ДТП он решил взять себя в руки и заняться спортом.

«После ДТП проходил различные реабилитации. Не было интереса куда-то выходить. После трех лет после ДТП начал заниматься спортом. Сначала занимался теннисом. Замечал, как остальные играют в боччу. Бочча – тактическая игра, нужно уметь хорошо прицеливаться. Чем сидеть дома, лучше заниматься спортом. Не знаем, как все будет. Главное – пройти квалификацию. Хотим показать наилучший результат, посмотреть, как другие страны занимаются. Заинтересовался, начал заниматься. Не все по группам инвалидности могут заниматься этим видом спорта, к сожалению. Смотрят на физическое состояние человека. Сейчас более-менее социализировался, начал заниматься настольным теннисом вдобавок», - поделился Асыл Амиров.

Отметим, цель семинара - повышение профессиональных навыков и умений участников сборов. Казахстанские боччисты получат ценные знания и опыт от международного эксперта, которые помогут им повысить свою конкурентоспособность на международной арене.