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Знаменитый оперный певец Андреа Бочелли дал пасхальный концерт в пустом Миланском соборе

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
13 Апреля 2020, 17:56
Знаменитый оперный певец Андреа Бочелли дал пасхальный концерт в пустом Миланском соборе

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли дал концерт в пасхальное воскресенье в пустом Миланском соборе в попытке вселить в людей надежду, поскольку весь мир борется сейчас с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Концерт «Музыка ради надежды» стал пасхальным посланием Андреа Бочелли миллионам людей по всему миру из исторического собора в Милане.

Андреа Бочелли исполнил произведения Баха «Ave Maria» и «Sancta Maria» Пьетро Масканьи в пустом соборе, который закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. Концерт транслировался в прямом эфире на его YouTube-канале.

«Я верю в силу совместной молитвы. Я верю в христианскую Пасху, символ возрождения, в котором действительно нуждаются все, независимо от того, верующие они или нет», сказал Андреа Бочелли.

Собранные средства будут направлены на приобретение защитных средств для медицинского персонала больниц.

Согласно данным Johns Hopkins University, в Италии зарегистрировано более 156 000 случаев заражения Covid-19, 19 899 человек скончались.


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