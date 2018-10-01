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Знаменитый Ким Ки Дук снимет свой новый фильм в Казахстане

18 Октября 2018 17:23 198
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Знаменитый Ким Ки Дук снимет свой новый фильм в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук прибыл в Казахстан, где снимет свой новый фильм, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Рабочее название фильма - «Дин» по имени главной героини Динары. Жанр - психологическая драма, относящаяся к арт-хаусному кино. Поэтому эту картину заранее ожидает фестивальная судьба. Но будет прокат в Казахстане и СНГ. У Ким Ки Дука есть договоренность с российским дистрибьютором, от него ждут фильм для проката в России и СНГ. Он будет на русском языке.

Генеральный продюсер Almaty film festival Эрнар Курмашев рассказал, что проект родился во время приезда знаменитого кинорежиссера на фестиваль в Алматы.

«Мы показали режиссеру красивые локации в Алматы и окрестностях, его впечатлили горы, Шымбулак, Кок-Жайлау, БАО, Иссык. Тогда и зародилась идея снять фильм в Алматы. Он улетел домой и взялся за написание сценария, и сейчас вернулся в Алматы с готовым скриптом. Мы прочитали, нам очень понравилось, обсудили условия сотрудничества и решили запустить. Сейчас активно идет подготовительный период, 2 рабочих совещания провели, думаю, в начале ноября начнутся съемки», - сказал Эрнар Курмашев.

В проекте будут задействованы казахстанские актеры, отечественная съемочная группа. Локации - в Алматы и окрестностях. Финансирует Astana film found. Сейчас решается, где именно из понравившихся локаций пройдут съемки.

«Кастинг сейчас обсуждается с Жайной Абдиевой, вчера мы познакомили ее с Ким Ки Дуком, они будут совместно работать над подбором типажей. Завершить съемки надеемся к середине ноября - всемирно известный режиссер снимает быстро, выход на широкие экраны планируется к весне 2019 года», - заключил Эрнар Курмашев. 


Знаменитый Ким Ки Дук снимет свой новый фильм в Казахстане 

 

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Альберт Ахметов

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