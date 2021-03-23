РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:52, 23 Март 2021 | GMT +6

    Знаменитые произведения Курмангазы прозвучали в Румынии

    None
    None
    БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и праздника Наурыз в стенах Национального университета музыки Бухареста состоялся онлайн-концерт музыкантов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

    На концерте были исполнены знаменитые произведения Курмангазы, представляющие классику казахской музыки – «Балбырауын», «Адай», «Сары Арка» и другие, а также такие народные румынские музыкальные произведения, как «Жаворонок» и «Чабан».

    В ходе встречи ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Армана Жудебаева с ректором Национального университета музыки Бухареста Дианой Мош были обсуждены перспективы активизации взаимодействия между двумя учреждениями и подписан новый меморандум о сотрудничестве, который призван придать дополнительный импульс совместной реализации музыкальных проектов, обмене студентами и профессорско-преподавательским составом.


    Румынская сторона была ознакомлена с творчеством величайшего представителя казахской традиционной музыки 19 века, «Бетховена Великой степи» - Курмангазы Сагырбаева, период жизни которого считается временем расцвета казахской культуры, поэзии и музыки.

    Ректор Арман Жудебаев дал интервью национальному румынскому телевидению TVR, в котором рассказал о деятельности консерватории и развитии отечественной музыкальной культуры.



    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Международная деятельность Видео Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!