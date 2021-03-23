Знаменитые произведения Курмангазы прозвучали в Румынии

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и праздника Наурыз в стенах Национального университета музыки Бухареста состоялся онлайн-концерт музыкантов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

На концерте были исполнены знаменитые произведения Курмангазы, представляющие классику казахской музыки – «Балбырауын», «Адай», «Сары Арка» и другие, а также такие народные румынские музыкальные произведения, как «Жаворонок» и «Чабан».

В ходе встречи ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Армана Жудебаева с ректором Национального университета музыки Бухареста Дианой Мош были обсуждены перспективы активизации взаимодействия между двумя учреждениями и подписан новый меморандум о сотрудничестве, который призван придать дополнительный импульс совместной реализации музыкальных проектов, обмене студентами и профессорско-преподавательским составом.





Румынская сторона была ознакомлена с творчеством величайшего представителя казахской традиционной музыки 19 века, «Бетховена Великой степи» - Курмангазы Сагырбаева, период жизни которого считается временем расцвета казахской культуры, поэзии и музыки.

Ректор Арман Жудебаев дал интервью национальному румынскому телевидению TVR, в котором рассказал о деятельности консерватории и развитии отечественной музыкальной культуры.