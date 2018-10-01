Знаменитые дирижеры провели мастер-класс в школе искусств Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках международного фестиваля «Астана - голос мира» в школе искусств № 2 прошел уникальный мастер-класс с участием знаменитых дирижеров мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Своим опытом с молодыми исполнителями поделились знаменитые педагоги, мэтры дирижерского искусства Аида Свенсон Симанджунтак (Индонезия) и Зимфира Полоз (Канада).

Для ознакомления иностранных гостей с казахской национальной культурой был организован концерт национальных инструментов.

«Сегодня я увидела, как обучение развивает любовь к народному искусству. Хорошо обучаться классической музыке и культуре других народов. Но для меня важнее, когда люди показывают свою национальную культуру через музыку», - сказала Аида Свенсон Симанджунтак.

Отличие этого мастер-класса в том, что все упражнения выполнялись детьми в игровой форме. Хормейстры учили ребят премудростям правильного дыхания, распевке и расстановке голосов в хоре с помощью игрушек.

«Мы очень много для себя получили. У меня коллектив младшего возраста, я всегда задавалась вопросом, как же донести до ребенка определенную манеру пения, методики. Теперь этот вопрос решен», - сказала директор школы искусства № 2 Гульмира Жангельды.

10 октября в театре «Астана Балет» состоится масштабный музыкальный проект - Международный фестиваль «Астана - голос мира» с участием лучших хоровых коллективов мира.