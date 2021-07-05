РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:00, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Знаменитую достопримечательность Брюсселя «Маннекен-Пис» одели в казахский шапан

    None
    None
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Казахского культурного центра «Тіл-Қазына» и при поддержке посольства Казахстана в Бельгии один из главных символов бельгийской столицы - знаменитая статуя-фонтан «Маннекен-Пис» одета в национальный костюм - казахский шапан и головной убор, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одевание» достопримечательности Брюсселя в казахский костюм организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана и в преддверии Дня казахстанской столицы.

    Знаменитую миниатюрную бронзовую статую в казахском шапане смогли посмотреть не только жители европейской столицы, но и многочисленные туристы со всего мира, которые специально приезжают в Брюссель увидеть легендарную скульптуру.


    «Маннекен-Пис» – одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Традиция переодевания бронзовой статуи появилась более трехсот лет назад. С тех пор «Маннекен Пис» примерил более 1 тысячи, подаренных главами иностранных государств, а также представителями различных международных организаций.


    Теги:
    30 лет Независимости Международная деятельность МИД РК Мировые новости Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!