Знаменитую достопримечательность Брюсселя «Маннекен-Пис» одели в казахский шапан

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По инициативе Казахского культурного центра «Тіл-Қазына» и при поддержке посольства Казахстана в Бельгии один из главных символов бельгийской столицы - знаменитая статуя-фонтан «Маннекен-Пис» одета в национальный костюм - казахский шапан и головной убор, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Одевание» достопримечательности Брюсселя в казахский костюм организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана и в преддверии Дня казахстанской столицы.

Знаменитую миниатюрную бронзовую статую в казахском шапане смогли посмотреть не только жители европейской столицы, но и многочисленные туристы со всего мира, которые специально приезжают в Брюссель увидеть легендарную скульптуру.

«Маннекен-Пис» – одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Традиция переодевания бронзовой статуи появилась более трехсот лет назад. С тех пор «Маннекен Пис» примерил более 1 тысячи, подаренных главами иностранных государств, а также представителями различных международных организаций.