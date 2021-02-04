Знаменитости призывают казахстанцев пройти бесплатный онкоскрининг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Звезды казахстанской эстрады, известные телеведущие и блогеры приняли участие в социальном ролике о борьбе против рака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акцию казахстанских онкологов поддержали Роза Рымбаева, Толкын Забирова, Баян Максаткызы, Женис Искакова, Рустем и Алинур Нуржигит, Айгуль Мукей, Сагнай Абдулин, Айбек Жансеитов (Беркут), Елена Исаева, Аида Кауменова, Жанна Орынбасарова, Айгуль Бабаева, Аша Матай, Нурберген Махамбетов и Айсауле Бакытбек.

Онкоскрининги на раннее выявление наиболее распространенных видов рака можно пройти бесплатно в поликлиниках по месту жительства или по месту прикрепления.

Это скрининг на рак молочной железы. Женщины от 40 до 70 лет. Один раз в два года. Скрининг на рак шейки матки. Женщинам от 30 до 70 лет. Один раз в четыре года. Скрининг на колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки). Мужчины и женщины от 50 до 70 лет. один раз в два года.

Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного противоракового союза (UICC), отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Казахстане каждый год регистрируются около 36 тысяч новых случаев рака.



