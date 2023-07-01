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    11:27, 01 Июль 2023 | GMT +6

    Знакомый снял с карты пенсионера более 6 млн тенге в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Знакомый снял с карты пенсионера более 6 млн тенге в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В полицию поступило заявление от 82-летнего жителя города Темиртау. Пенсионер сообщил, что неизвестный через мобильное приложение одного из банков похитил со счета 6 млн 175 тысяч тенге. Об этом пенсионер узнал, когда из банка поступило сообщение, что на его счете практически не осталось денежных средств. Сотрудники криминальной полиции задержали 24-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он был хорошим знакомым пенсионера и оказывал ему помощь – ходил в магазин за продуктами, также делал другие приобретения, за которые расплачивался, используя банковскую карту пенсионера.

    Подозреваемый признался, что хищения накоплений пенсионера он сделал в несколько приемов, переведя их на свой счет. Ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража».
    Теги:
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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