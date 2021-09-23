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    14:19, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Знакомый оформил кредит в один миллион тенге на жительницу Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея оформил миллионный кредит на горожанку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе УП сообщили, что 47-летняя жительница города обратилась с заявлением в Центральный отдел полиции и рассказала, что ее знакомый воспользовавшись ее документами, оформил кредит на сумму один миллион тенге в одном из банков.

    «Благодаря проведенной оперативной работе полицейских выяснилось, что злоумышленником оказался ранее несудимый, нигде неработающий 24-летний местный житель города», — рассказал начальник УП г. Семея, полковник полиции Шалкар Кунанбаев.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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