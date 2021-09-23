14:19, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6
Знакомый оформил кредит в один миллион тенге на жительницу Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея оформил миллионный кредит на горожанку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе УП сообщили, что 47-летняя жительница города обратилась с заявлением в Центральный отдел полиции и рассказала, что ее знакомый воспользовавшись ее документами, оформил кредит на сумму один миллион тенге в одном из банков.
«Благодаря проведенной оперативной работе полицейских выяснилось, что злоумышленником оказался ранее несудимый, нигде неработающий 24-летний местный житель города», — рассказал начальник УП г. Семея, полковник полиции Шалкар Кунанбаев.
По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК.