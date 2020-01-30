Знакомство в соцсетях обернулось для столичных парней ограблением
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента полиции города Нур-Султан за совершение разбойного нападения задержаны двое ранее судимых жителей столицы. Угрожая ножом, злоумышленники забрали сотовые телефоны и деньги у молодых парней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Познакомившись с двумя парнями в социальных сетях, злоумышленники, найдя предлог для встречи, договорились приехать в квартиру, где проживали потерпевшие.
Зайдя к ним домой, они, угрожая ножом, забрали два сотовых телефона и деньги, а затем скрылись.
В настоящее время задержанные лица водворены в Следственный изолятор. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК (разбой).
В ходе следственных мероприятий полицейскими проводится проверка причастности задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султан по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16 либо «102».
- 19 любителей пьяной езды в столице арестовали и лишили прав на семь лет
- Угнанное в России люксовое авто обнаружили в Актобе и возвратили владелице
- Как зарегистрировать переоборудованную на газ машину
- Женщину с ребенком спасли на трассе Жамбылской области полицейские
- На 10 суток арестовали жителя столицы из-за конфликтов с пожилой матерью
- Машины на газовом топливе: количество несчастных случаев растет – МВД
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана