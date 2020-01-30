Знакомство в соцсетях обернулось для столичных парней ограблением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента полиции города Нур-Султан за совершение разбойного нападения задержаны двое ранее судимых жителей столицы. Угрожая ножом, злоумышленники забрали сотовые телефоны и деньги у молодых парней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Познакомившись с двумя парнями в социальных сетях, злоумышленники, найдя предлог для встречи, договорились приехать в квартиру, где проживали потерпевшие.

Зайдя к ним домой, они, угрожая ножом, забрали два сотовых телефона и деньги, а затем скрылись.

В настоящее время задержанные лица водворены в Следственный изолятор. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК (разбой).

В ходе следственных мероприятий полицейскими проводится проверка причастности задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султан по адресу: ул. Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16 либо «102».