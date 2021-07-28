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Знакомство с мужчиной обернулось кражей 500 тысяч тенге для астанчанки

28 Июля 2021 14:00
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Знакомство с мужчиной обернулось кражей 500 тысяч тенге для астанчанки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Знакомство с мужчиной обернулось кражей 500 тысяч тенге для астанчанки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

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В ходе расследования установлено, что подозреваемый, познакомившись с женщиной, зашел с ней в магазин для покупки спиртного. Пока женщина оплачивала на кассе через мобильный банкинг, мужчина запомнил пароль для входа в приложение. Злоумышленник после совместного распития, воспользовавшись тем, что женщина уснула, перечислил на банковский счет своего знакомого 500 тысяч тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Как сообщили в полиции, 39-летний злоумышленник ранее неоднократно был судим за совершение краж и мошенничества.

«Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции города Нур-Султана по адресу Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69, 71-61-48, 8-701-709-79-34 либо на канал 102 «, - пресс-служба ДП столицы.


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#Нур-Султан   #Общество  
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