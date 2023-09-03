Знакомство с культурой кочевников: как проходит этнофестиваль в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боевые игры кочевников, конные тюнинги и айтысы – это лишь часть программы международного фестиваля «Ұлы дала – көшпенділер әлемі» в археологическом парке «Боралдайские сакские курганы». Гости могут окунуться в древнюю культуру и традиции номадов Великой степи, передает МИА «Казинформ».



Как сообщила пресс-служба акимата Алматы, на территории парка раскинулся этноаул из 50 юрт, установлены традиционные казахские качели «алтыбакан», работает каменная мельница.

Мероприятие приурочено ко Дню города. Фестиваль пройдет 2-3 сентября. Добраться до места проведения можно на бесплатных автобусах, отправляющихся из 4 городских локаций: Центральный стадион, Театр имени Натальи Сац (со стороны ул. Алтынсарина, 22), Театр традиционного искусства Алатау (со стороны ул. Момышулы), ЖД вокзал Алматы-1(Автостоянка).