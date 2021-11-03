Знакомство обернулось для костанайца травмой головы и больницей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Знакомство с девушкой и посиделки с ней завершились для 24-летнего костанайца ударом по голове и украденным телефоном. Об этом факте рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около семи часов утра 1 ноября т.г. в дежурную часть Северного отдела полиции УП г.Костанай поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмой головы поступил мужчина. По словам 24-летнего потерпевшего, примерно в 3 часа ночи он познакомился с девушкой (правда, имени не запомнил). Общение решили продолжить за «бутылкой водки» возле одного из подъездов дома по улице Каирбекова. Через некоторое время девушка беспричинно ударила его бутылкой по голове, после чего вырвала из рук сотовый телефон марки «Айфон» и убежала»,- рассказали в полиции.

Вместе с тем, по словам установленной оперативниками девушки, дела обстояли иначе. 20-летняя местная жительница утверждает, что мужчина стал проявлять к ней симпатию и сам подарил ей сотовый телефон. Однако испугавшись его навязчивости, девушка ударила 24-летнего парня бутылкой по голове и убежала.

Кто из молодых людей говорит правду, теперь выясняют полицейские в рамках зарегистрированного уголовного дела по ст. 191 ч. 2 УК РК.