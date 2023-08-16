Знакомство двух молодых людей закончилось спайкингом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизвестное лицо подмешало наркотическое вещество в ее кофе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение, встретившись.

После чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия.

Стражи порядка задержали 33-летнего жителя города. Проводится расследование. Назначены экспертизы.

«Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться. Берегите себя и своих близких», - отметили в полиции.