17 Июня 2022 09:17

Знаки «Алтын белгi» вручили 270 выпускникам в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 270 лучших акмолинских выпускников стали обладателями знака «Алтын белгі». Награды вместе с премией в размере 100 тыс. тенге бывшим школьникам вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы управления образования региона, в текущем году в Акмолинской области окончили школу 4 тыс. 617 выпускников, среди них 270 обладателей знака «Алтын белгі». Именно они получили нагрудные знаки и денежную премию в размере 100 тыс. тенге от главы региона.

Эти 270 школьников на протяжении всего периода обучения показывали высокий уровень знаний, умений и навыков по всем предметам, ежегодно защищали честь школ Акмолинской области на предметных олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных турнирах.

В своем выступлении Ермек Маржикпаев поздравил обладателей золотых знаков с успешным завершением школы и пожелал дальнейших успехов в выбранной профессии.

«От всей души желаю, чтобы ваши планы и мечты осуществились, а в добрых делах и начинаниях вам сопутствовала удача!» - отметил глава региона.

Обращаясь к учителям и родителям, аким области поблагодарил их за труд, поддержку детей на протяжении всей школьной жизни.

От имени родителей слова благодарности выразил отец выпускницы общеобразовательной школы имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай Ирлан Акатов.

Ну а сами выпускники поблагодарили руководство региона за создание условий для обучения одаренных детей и их всестороннего развития.