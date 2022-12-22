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Знак «Выбор страны» получила птицефабрика «Сункар»

22 Декабря 2022, 12:42
Знак «Выбор страны» получила птицефабрика «Сункар»

Лидер отрасли ­– известная и в Казахстане, и за рубежом птицефабрика «Сункар» завершает год новыми большими достижениями. Лауреат многих международных конкурсов и обладатель различных престижных премий, фабрика получила очередное свидетельство своего признания ­– знак «Выбор страны-2022».

Награду «Выбор страны» присуждает специальный аналитический центр. Оценку дают по ряду факторов – надежности предприятия, качеству товаров и услуг, сервису, ценовой политике, информационному сопровождению и другим.

В одной номинации знак «Выбор страны» может получить только одна компания. Ей предоставляется право использовать знак качества на своих товарах и в рекламе услуг.

– Наши работники – это главный капитал предприятия, – говорит генеральный директор птицефабрики Дмитрий Чалых. – Поэтому я лично слежу за соблюдением высокого уровня социального обеспечения работников. Мы выплачиваем заработные платы, которые на сегодняшний день в три раза выше, чем в среднем в сфере АПК. Минимальная зарплата –250 тысяч тенге.

С 2016 года фабрика увеличила объёмы производства в три с половиной раза – до 130 миллионов пищевых яиц в год.

Передовые методы производства и ведения бизнеса снискали «Сункару» широкое признание и в Казахстане, и за рубежом. В 2013 году фабрика стала первым в СНГ предприятием, удостоенным золотой медали от французской ассоциации содействия национальной промышленности как самый успешный аграрный стартап. В 2020-м птицефабрика, первая в Казахстане, получила право маркировать свою продукцию знаком мирового качества – это стало прорывом для всей отечественной пищевой индустрии.

В 2021 году руководителю алматинской птицефабрики «Сункар» в Москве торжественно вручили премию «Гордость Содружества» – за высокие достижения и выдающийся вклад в развитие экономики Содружества Независимых Государств.

Сегодня «Сункар» обеспечивает пищевыми яйцами весь юг страны и здесь, пожалуй, конкурентов нет. Планы – увеличивать производство и расширять рынок сбыта.


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