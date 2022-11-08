Знак качества «Выбор Страны» — возможность выделиться на отечественном рынке товаров и услуг

Аналитический центр «Выбор Страны» разработал уникальную технологию оценки качества товаров и услуг. В одной сфере Знаком качества отмечается только один лидер. Использование маркировки «Выбор Страны» в маркетинге компании позволяет повысить доверие потребителей, подтвердить свою благонадежность и качество фактами.

В чем особенность награды от Аналитического центра «Выбор Страны»

Эксперты центра проводят исследование во всех видах экономической деятельности на национальном и региональном уровнях. В каждой сфере формируется рейтинг лучших казахстанских компаний, которые могут претендовать на получение Знака качества «Выбор Страны».

Итоговый балл номинантов состоит из оценок по важным для потребителей критериям: качество товаров/услуг, работа колл-центра, службы доставки, ценовая политика, ширина ассортимента или количество точек предоставления услуг, интерфейс и юзабилити приложения/сайта.

На что влияет получение Знака качества

По результатам маркетинговых исследований и социальных опросов, 65% потребителей при выборе брендов обращают внимание на различные регалии компаний и сертификаты качества.

Награда «Выбор Страны» — признание потребителей и независимой экспертной комиссии — свидетельство, что в этом году в данной категории товаров или услуг в конкретном регионе компания заняла одну из ведущих позиций благодаря высокому качеству и сервису обслуживания клиентов.

Как победители используют Знак качества

•Для построения сильного бренда компании размещают Знак качества на корпоративных сайтах, в социальных сетях, СМИ.

• Для привлечения клиентов и повышения уровня доверия бренды добавляют маркировку Знака качества «Выбор Страны» на продукцию или упаковку, используют в местах продаж или рекламных кампаниях, тем самым выделяются среди конкурентов.

• Для мотивации команды победители премии имеют возможность отметить вклад сотрудников в общий успех персональными дипломами от Аналитического центра «Выбор Страны», поблагодарив их за усердный труд и вдохновив на новые достижения.

Чтобы получить независимую оценку качества товара/услуги и анализ конкурентных позиций компании на рынке Казахстана, необходимо оставить заявку на сайте Аналитического центра «Выбор Страны»:choice.com.kz.