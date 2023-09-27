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    03:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Знак качества для шаурмы предложили ввести в России

    фастфуд
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС

    Роспотребнадзор прорабатывает инициативу о введении знака качества для шаурмы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ТАСС.

    Ранее вице-спикер Думы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору опубликовать стандарт приготовления шаурмы.

    Владислав Даванков направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по "сбалансированному и гармоничному составу шаурмы".

    В письме Даванков отметил, что шаурма является самым популярным видом уличной еды в России благодаря быстрому приготовлению, дешевизне и большому количеству калорий.

    Ранее в Москве закрыли точку питания "Шаурма Тандыр" из-за отравления посетителя, также сообщалось об отравлении в московском "Бистро-24" шаурмой и курицей гриль 53 человек.

    Теги:
    Мировые новости
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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