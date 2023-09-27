Знак качества для шаурмы предложили ввести в России

Роспотребнадзор прорабатывает инициативу о введении знака качества для шаурмы, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ТАСС.

Ранее вице-спикер Думы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору опубликовать стандарт приготовления шаурмы.

Владислав Даванков направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по "сбалансированному и гармоничному составу шаурмы".

В письме Даванков отметил, что шаурма является самым популярным видом уличной еды в России благодаря быстрому приготовлению, дешевизне и большому количеству калорий.

Ранее в Москве закрыли точку питания "Шаурма Тандыр" из-за отравления посетителя, также сообщалось об отравлении в московском "Бистро-24" шаурмой и курицей гриль 53 человек.