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    09:40, 12 Май 2021 | GMT +6

    Значительный рост показывает казахстанское машиностроение – Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев перечислил сферы обрабатывающей промышленности, которые показали значительный рост в январе-апреле текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Двузначное увеличение производства зафиксировано в машиностроении на 20,6%, в том числе в автомобилестроении – на 25,4%, строительных материалов – на 26,5%, продукции химической промышленности – на 11,2%, пластмассовых изделий – на 18,5%, фармацевтики – на 26,2%, одежды – на 23,6% и мебели – на 19,5%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    «Отмечается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Это свидетельствует о конкурентоспособности данного сектора», - добавил министр.

    Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что по итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

    Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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